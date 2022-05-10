Приятное с полезным – тестируй новое приложение LEPTA и помоги конкретному человеку

Новое приложение LEPTA создано для адресной помощи конкретному человеку / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

В новом приложении LEPTA вы можете сами помочь или попросить конкретного человека о помощи: нет посредников, нет отвлеченных получателей, сообщает телеграм-канал Ukraine NOW.

LEPTA – один из полезных продуктов, который создали и запустили украинские айтишники во время войны с Россией. Недаром украинское IT-сообщество — одно из самых мощных в мире. Наши специалисты создают продукты, изменяющие жизнь миллионов. Это достойные конкуренты Илону Маску, который замахнулся поднять количество фолловеров Twitter десятикратно.

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Бесплатно загрузив приложение LEPTA, пользователь помогает или просит о помощи без посредников / Фото: Ukraine Now

Бесплатно загрузив приложение LEPTA, пользователь помогает/просит о помощи без посредников – здесь нет отвлеченных получателей, и осуществляется только прямая помощь от человека человеку. Затем дается точный отчет о предоставленной поддержке.

Как работает LEPTA:

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сначала создаетcя инициатива, то есть пишется пост о том, что вам или кому-либо нужна помощь;

затем надо указать точный адрес, по которому эту помощь ожидают;

после публикации пост становится виден в ленте программы и на карте;

каждый пользователь LEPTА, который может помочь, видит, где, кому и какая нужна помощь;

когда помощь оказана, пользователь выкладывает отчет, получается прозрачно и честно.

Можно загрузить приложение из AppStore или Google Play и принять участие в бета-тестировании уже сейчас.

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