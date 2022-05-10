Приємне з корисним – тестуй новий застосунок LEPTA та допоможи конкретній людині

Новий додаток LEPTA створено для адресної допомоги конкретній людині / Фото: Колаж: Сьогодні,

У новому застосунку LEPTA ви можете допомогти або попросити конкретну людину про допомогу: немає посередників, немає абстрактних одержувачів, повідомляє телеграм-канал Ukraine NOW.

LEPTA – один з корисних продуктів, який створили та запустили українські айтішники під час війни з Росією. Недарма українська IT-спільнота — одна з найпотужніших у світі. Наші спеціалісти виробляють продукти, що змінюють життя мільйонів. Це достойні конкуренти Ілону Маску, який замахнувся підняти кількість фоловерів Twitter десятиразово.

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Безкоштовно завантаживши програму LEPTA, користувач допомагає або просить про допомогу без посередників

Безкоштовно завантаживши програму LEPTA, користувач допомагає/просить про допомогу без посередників – тут немає абстрактних одержувачів, і здійснюється тільки пряма допомога від людини людині. Потім надається точний звіт про надану підтримку.

Як працює LEPTA:

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спочатку створюють ініціативу, тобто пишуть пост про те, що вам або комусь потрібна допомога;

потім треба вказати точну адресу, за якою цю допомогу чекають;

після публікації пост стає видно у стрічці програми та на карті;

кожен користувач LEPTА, який може допомогти, бачить, де, кому і яка потрібна допомога;

коли допомога надана, користувач викладає звіт, виходить прозоро та чесно.

Можна завантажити програму з AppStore або Google Play і взяти участь у бета-тестуванні вже зараз.

Раніше ми писали, що застосунок "розумний дім" Ноme Assistant інтегрував функцію повітряної тривоги.