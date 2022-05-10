Тушите свет и включайте стиралку под собственную сирену – Home Assistant интегрировала функцию воздушной тревоги

Пользователи Home Assistant могут не только потушить свет в комнате голосом, но и настроить оповещения воздушной тревоги. Функцию внедрили в новой версии приложения

Home Assistant интегрировала функцию воздушной тревоги в приложение / Фото: freepik.com, notify.events

Приложение Home Assistant, которое служит для автоматизации различных домашних гаджетов, ввело функцию воздушной тревоги. Пользователи теперь могут не только получать уведомление о воздушной тревоге, но и настроить сигналы оповещения на датчики, которые сами будут включаться и выключаться. Вероятно, такая функция во время войны с Россией совершенно оправданна.

Так, пользователи приложения, вернее его новой версии, получат сообщение о начале воздушной тревоги через Home Assistant. Вы сами можете выбрать тип сигнального оповещения, настроить на датчики и создать сценарии, по которым эти датчики включатся или выключатся во время тревоги.

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Приложение Home Assistant можно установить бесплатно: это программа с открытым исходным кодом / Фото: notify.events

Приложение Home Assistant можно установить бесплатно: это программа с открытым исходным кодом, написанная на языке программирования Python, которая автоматизирует различные "умные" домашние устройства. После того, как приложение установлено, оно начинает работать как централизованная система домашней автоматизации. То есть это своеобразный центр "умного" дома.

Теперь пользователи Home Assistant смогут настраивать не только автоматизацию для освещения или отопления своих домов или квартир: вместе с уведомлениями о завершении работы посудомоечной машины вполне можно получить "домашний" сигнал воздушной тревоги.

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Также мы ранее писали, что космический спутник GOES East сфотографировал сообщение от матери-Земли.

А еще астрономы из NASA смогли воссоздать "голос", испускаемый черной дырой в созвездии Персея.