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Тушите свет и включайте стиралку под собственную сирену – Home Assistant интегрировала функцию воздушной тревоги

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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10 мая, 17:00
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Пользователи Home Assistant могут не только потушить свет в комнате голосом, но и настроить оповещения воздушной тревоги. Функцию внедрили в новой версии приложения
Home Assistant интегрировала функцию воздушной тревоги в приложение
Home Assistant интегрировала функцию воздушной тревоги в приложение / Фото: freepik.com, notify.events

Приложение Home Assistant, которое служит для автоматизации различных домашних гаджетов, ввело функцию воздушной тревоги. Пользователи теперь могут не только получать уведомление о воздушной тревоге, но и настроить сигналы оповещения на датчики, которые сами будут включаться и выключаться. Вероятно, такая функция во время войны с Россией совершенно оправданна.

Так, пользователи приложения, вернее его новой версии, получат сообщение о начале воздушной тревоги через Home Assistant. Вы сами можете выбрать тип сигнального оповещения, настроить на датчики и создать сценарии, по которым эти датчики включатся или выключатся во время тревоги.

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Приложение Home Assistant можно установить бесплатно: это программа с открытым исходным кодом
Приложение Home Assistant можно установить бесплатно: это программа с открытым исходным кодом / Фото: notify.events

Приложение Home Assistant можно установить бесплатно: это программа с открытым исходным кодом, написанная на языке программирования Python, которая автоматизирует различные "умные" домашние устройства. После того, как приложение установлено, оно начинает работать как централизованная система домашней автоматизации. То есть это своеобразный центр "умного" дома.

Теперь пользователи Home Assistant смогут настраивать не только автоматизацию для освещения или отопления своих домов или квартир: вместе с уведомлениями о завершении работы посудомоечной машины вполне можно получить "домашний" сигнал воздушной тревоги.

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Также мы ранее писали, что космический спутник GOES East сфотографировал сообщение от матери-Земли.

А еще астрономы из NASA смогли воссоздать "голос", испускаемый черной дырой в созвездии Персея.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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TacticMedAid. Справочник по медицинской помощи при ранениях, как для гражданских, так и военных. Для использования методов не нужно иметь специального образования

Первая помощь. Еще одно приложение по оказанию первой медицинской помощи, предоставленное Национальным обществом Красного Креста

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Первое солнечное затмение-2022
Как это было

В ночь с 30 апреля на 1 мая прошло первое в 2020 году солнечное затмение

Солнечное затмение происходит, когда Луна становится в одну линию между Солнцем и Землей

Но из-за особенной траектории Луна не полностью закрыла Солнце, придав ему форму полумесяца

Затмение могли наблюдать только в Антарктиде, Южной Америке, и в Тихом и Атлантическом океанах

Следующее солнечное затмение произойдет 25 октября. Тогда его можно будет увидеть в Европе

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Как безопасно использовать смартфон в оккупации
9 советов

Найдите старый рабочий телефон, который вы можете отдать по требованию оккупантов. Спрячьте телефон, которым вы планируете пользоваться, в сухое теплое место

Заряжайте телефон при каждой возможности. Держите заряженными пауэрбанки. Включите режим жесткой экономии энергии или просто режим энергосбережения

Загрузите файлы и страницы, требуемые для выживания, в память смартфона. Удалите из памяти смартфона весь контент, который может навредить вам при задержании оккупантами

Свои сообщения о передвижении или зверствах оккупантов сразу удаляйте с телефона. При опасности удаляйте сразу чат, а не отдельные сообщения. Используйте секретные чаты

Используйте встроенные средства блокировки телефона для усложнения доступа посторонних к вашим данным - пароль графический пароль, отпечаток пальца

Установите приложения Воздушная тревога, TacticMedAid и Первая помощь. Загрузите контент с них для оффлайн доступа

Не распространяйте информацию из неофициальных источников, даже от людей, которым вы доверяете

Получайте данные о местонахождении родных или передавайте свои с помощью приложению StarFind (для абонентов Киевстар)

Сохраните на смартфоне и в облаке копии документов (свои и родных) - паспорта, свидетельства о рождении, ИНН. Сохраняйте их в секретных папках и альбомах

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