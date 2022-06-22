Пристегнитесь покрепче: Тим Кук внедрит AR в сотни приложений Apple

Тим Кук, гендиректор компании, пообещал внедрить AR в сотни приложений Apple / Фото: freepik.com, appleinsider.com

"Оставайтесь с нами, чтобы увидеть, как Apple будетразвивать AR вместе с человечеством" – с таким призывом обратился гендиректор яблочной компании Тим Кук к пользователям.

Также мы писали о 5 мифах об опасности общения в Viber-чатах. С помощью AR, в центре которой, по словам Тима Кука, "находится все человечество", в зрительное поле можно вводить любые сенсорные данные.

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Таким образом, происходит дополнение сведений об окружении и изменение восприятия окружающей среды. Функция "cцены дополненной реальности" помогает наполнить реальный мир потрясающими иммерсивными эффектами.

Функция "cцены дополненной реальности" помогает наполнить реальный мир потрясающими иммерсивными эффектами / Фото: freepik.com

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Гендиректор Apple не стал раскрывать все карты, однако сообщил, что он очень взволнован возможностями, которые открывает AR.

У нас есть более 14 000 приложений ARKit в App Store, которые предоставляют возможности дополненной реальности миллионам людей по всему миру, — сообщил Тим Кук. – Но я думаю, несмотря на это, мы все еще находимся в самом начале пути развития этой технологии. Следите за обновлениями, и вы увидите, что мы можем предложить.

Также бизнесмен отметил, что дополненная реальность не должна отвлекать пользователей от реального мира и ваших физических отношений.

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