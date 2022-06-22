Пристегнитесь покрепче: Тим Кук внедрит AR в сотни приложений Apple

Тим Кук, гендиректор компании, пообещал внедрить AR в сотни приложений Apple / Фото: freepik.com, appleinsider.com
"Оставайтесь с нами, чтобы увидеть, как Apple будетразвивать AR вместе с человечеством" – с таким призывом обратился гендиректор яблочной компании Тим Кук к пользователям.
Также мы писали о 5 мифах об опасности общения в Viber-чатах. С помощью AR, в центре которой, по словам Тима Кука, "находится все человечество", в зрительное поле можно вводить любые сенсорные данные.
Таким образом, происходит дополнение сведений об окружении и изменение восприятия окружающей среды. Функция "cцены дополненной реальности" помогает наполнить реальный мир потрясающими иммерсивными эффектами.
Гендиректор Apple не стал раскрывать все карты, однако сообщил, что он очень взволнован возможностями, которые открывает AR.
У нас есть более 14 000 приложений ARKit в App Store, которые предоставляют возможности дополненной реальности миллионам людей по всему миру, — сообщил Тим Кук. – Но я думаю, несмотря на это, мы все еще находимся в самом начале пути развития этой технологии. Следите за обновлениями, и вы увидите, что мы можем предложить.
Также бизнесмен отметил, что дополненная реальность не должна отвлекать пользователей от реального мира и ваших физических отношений.
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