Новая антиутопия: зачем Facebook переименовали в Meta и что такое метавселенная

Цукерберг хочет построить мир, как в антиутопических книгах / Фото: Getty Images, REUTERS

Как отметил генеральный директор компании Марк Цукерберг во время конференции Facebook Connect 2021, слово Meta имеет греческое происхождение и означает "за пределами". За пределами реального мира, можно полагать.

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Цукерберг обрисовал в общих чертах планы открыть новое поколение Интернета, известное как "метавселенная", включающее виртуальную реальность (VR), дополненную реальность (AR) и цифровую инфраструктуру, поддерживаемую децентрализованными технологиями, такими как криптовалюта, блокчейн и другие. Но что это означает?

Генеральный директор Facebook/Meta Марк Цукергберг / Фото: REUTERS

FACEBOOK БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ?

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Да, но нет. Фактический веб-сайт и мобильное приложение Facebook по-прежнему будут существовать как социальная сеть. Однако Meta будет охватывать все другие объекты, принадлежащие Meta, такие как Instagram, WhatsApp, Messenger и Facebook. Также Meta поглощает бренд виртуальной реальности Oculus.

ЧТО ТАКОЕ МЕТАВСЕЛЕННАЯ?

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Это относительно новый термин, ставший популярным после выхода научно-фантастического романа "Лавина" Нила Стивенсона. В этой книге люди живут в антиутопическом мире, в котором променяли реальный мир на виртуальный.

В интервью Марк Цукерберг заявил, что считает метавселенную будущим Интернета. Если сегодня мы общаемся с другими пользователями Интернета через смартфоны планшет или компьютеры, то будущее Цукерберг представляет себе, как мир, в котором мы взаимодействуем с трехмерными аватарами самих себя.

Марк Цукерберг показал собственный аватар. Фото: Reuters

Звучит как сюжет еще одного популярного романа "Первому игроку приготовиться", экранизированного недавно Стивеном Спилбергом. В книге и фильме люди общаются в виртуально мире OASIS, где можно работать, учиться и даже завести себе семью.

Кадр из фильма "Первому игроку приготовиться"

КАК META ПЛАНИРУЕТ СОЗДАТЬ СВОЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР?

Meta создает платформу под названием Horizon – это такая смесь Minecraft и Roblox со встроенным инструментом для совместной работы. Оба сервиса представляют из себя игры "песочницы" с возможностью строить что угодно.

Во время конференции Meta анонсировала новую гарнитуру виртуальной и дополненной реальности под названием Project Cambria. Благодаря встроенным датчикам гарнитура будет считывать эмоции пользователя и передать их аватару.

Кроме этого, Meta разрабатывает AR очки под названием Nazare. Цукерберг считает, что они получат такую же популярность, как смартфоны. Nazare будут похожи на обычные очки, но с возможность отображая цифровые наложения на реальный мир.

Также будет единая объединяющая учетная запись вместе с отдельными учетными записями Facebook, WhatsApp и Instagram. Это означает, что для входа в метавселенную не нужна будет регистрация в Facebook.