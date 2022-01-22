Посмотрите на Украину: Дуров раскритиковал предложение запретить криптовалюты в Росси

Дуров против запрета криптовалюты в России / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Программист-миллиардер считает, что такое решение приведет к оттоку из страны IT специалистов и уничтожит ряд отраслей высокотехнологичной экономики.

Читайте также: Дуров в день рождения назвал самые недооцененные и переоцененные вещи: среди них – соцсети

Реклама

Дуров отмечает, что ни одна развитая страна не запрещает криптовалюты, ведь это затормозит развитие блокчейн-технологий в целом.

Эти технологии повышают эффективность и безопасность многих видов человеческой деятельности – от финансов до искусства.

"Соседи России, от Украины до Узбекистана, вслед за развитыми странами принимают прогрессивные законы в сфере блокчейна. Эти государства не хотят остаться на обочине технологического и экономического прогресса", – считает Дуров.

Читайте также: Курс биткоина пережил серьезный обвал этой ночью. Что произошло на рынке криптовалют

Реклама

/ Фото: freepik.com

Бизнесмен считает, что криптовалюты приходят на смену устаревшим финансовым системам второй половины XX века. Поэтому нужно не запрещать их развитие, а найти способ грамотно регулировать.

"Вдумчивое регулирование позволит стране сбалансировать распределение сил в международной финансовой системе и стать одним из крупных игроков новой экономики. Стремление регулировать хождение криптовалют естественно со стороны любого финансового органа. Однако рекомендуя наложить тотальный запрет на криптовалюты, ЦБ РФ предлагает выплеснуть с водой и ребенка. Такой запрет едва ли остановит недобросовестных игроков, но поставит крест на легальных российских проектах в этой сфере", – написал Дуров в Telegram.

Кстати, ранее мы писали, что жителей Грузии заставили дать клятву больше не майнить биткоины. Жителей региона Сванетия в Грузии заставили дать священную клятву, что они не будут добывать криптовалюту, но это не сработало.