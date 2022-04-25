5 приложений на смартфон, которые могут спасти вам жизнь в военное время

Полезные приложения на смартфон / Фото: Коллаж: Сегодня

Война изменила отношение к смартфону в Украине. Теперь это не только средство для селфи, а и целый набор средств для выживания.

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Мы собрали пятерку самых необходимых приложений на ваш смартфон, которые помогут вам в это трудное время, а некоторые даже могут спасти вам жизнь.

Полезные приложения на смартфон

ДІЯ

Официальное приложение государства. Создавалось для упрощения работы с документами, но в условиях войны превратилось в незаменимый инструмент. С помощью него можно оформить помощь переселенцам открыть или закрыть ФОП, и даже смотреть ТВ или управлять Байрактаром.

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Скачать: Android, iOS

TELEGRAM

Популярный мессенджер стал еще актуальным во время войны, превратившись чуть ли не в главный источник новостей. Главное – черпать информацию из доверенных источников, например, segodnya.ua. Кроме этого, различные чат-боты позволяют выдавать позиции врага, сообщать о дезинформации и многое другое.

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Скачать:Android, iOS

ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА

Удобное приложение будет оповещать вас о воздушной тревоге в выбранном вами городе или области. Приложение не требует регистрации и не собирает персональные данные. Оповещения приходят даже когда смартфон находится в беззвучном режиме.

Скачать: Android, iOS

TACTICMEDAID

Электронный справочник по медицинской помощи при ранениях. Действия, описанные в справочниках TacticMedAid для Гражданских и Военных, являются домедицинской помощью и не требуют от спасителя наличия медицинского образования. Контент можно загрузить в память смартфона для доступа офлайн.

Скачать: Android, iOS

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Еще одно приложение по оказанию первой медицинской помощи, предоставленное Национальными обществами Красного Креста и Красного Полумесяца. Приложение содержит простые пошаговые инструкции о первой медицинской помощи во время чрезвычайных ситуаций.

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