На Марсе жизни нет: неприятное открытие ученых

Пока хороших новостей о жизни на Марсе нет / Фото: Pixabay

Молекулы синтезированы во время взаимодействия между водой и горными породами, которое произошло на Красной планете около 4 млрд лет назад.

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Органические соединения обычно связаны с жизнью, хотя они также могут быть созданы небиологическими процессами, поясняет Phys.

Метеорит под названием Allan Hills (ALH) 84001 был обнаружен в Антарктике в 1984 году и считается одним из старейших известных снарядов, достигших Земли с Марса.

В течение многих лет ученые обсуждали историю происхождения органического углерода, обнаруженного в нем, и наконец узнали правду.

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Органические молекулы были обнаружены в других марсианских метеоритах, а также марсоходом Curiosity.

По мнению ученых, это указывает на то, что абиотический, или небиологический синтез органических молекул был частью марсианской геохимии на протяжении большей части истории.

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Напомним, ранее ученые заявили, что десятилетия исследования Красной планеты беспилотными зондами могут окупиться через 20 лет, доказав наличие жизни на Марсе.

Также мы писали о том, что люди смогут сделать Марс и Венеру пригодными для жизни.