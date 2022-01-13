Океан внутри луны: Сатурн мог нагреть свой мини-спутник и растопить в нем лед

Сатурн мог невольно создать океан на своем спутнике / Фото: Wikipedia
Нагрев от гравитации Сатурна растапливает внутреннюю часть Мимаса, поэтому под внешней ледяной оболочкой может быть огромное пространство воды.
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Такой океан может течь под 30-километровой толщей льда на поверхности спутника немногим меньше площади Испании, пишет The Daily Mail.
Мимас считается самым маленьким астрономическим телом, которое из-за самогравитации сохраняет круглую форму.
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Исследования сделали сотрудники NASA с помощью космического аппарата "Кассини", и они показали возможность океана.
Но гипотезу еще надо подтвердить – на поверхности Мимаса нет трещин или же каких-либо других свидетельств таяния.
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Напомним, ранее ученые заявили, что на Уране и Нептуне идут бриллиантовые дожди.