Новая загадка Вселенной: найдена звезда-тяжеловес в 400 раз моложе Солнца

Звезда в созвездии Южного Креста оказалась настоящим тяжеловесом / Фото: Wikipedia

Ярко-синий гигант в 14,5 раз тяжелее Солнца находится в созвездии Южного Креста, но является очень молодым сравнительно с нашей звездой.

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Исследование о новом методе подсчета возраст звезд было опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Daily Mail.

Для сравнения, возраст Солнца составляет около 4,5 миллиардов лет, его масса – более 330 тыс. земных. Измерив возраст Бекрукса, ученые пришли к выводу, что он в 400 раз моложе.

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Звезда возрастом в 11 миллионов лет является самой тяжелой из тысяч звезд, возраст которых уже определен астрономами.

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Исследователи надеются, что их результаты позволят по-новому взглянуть на то, как звезды живут и умирают, и как они влияют на химическую эволюцию галактики.

Напомним, ранее фотограф сделал уникальные снимки Солнца из Флориды в США.