Nokia будет высаживать деревья за проданные смартфоны

Nokia высадит деревья за проданные смартфоны / Фото: Pixabay

Nokia объявила о сотрудничестве с компанией Ecologi. В рамках сотрудничества компания обязуется посадить определенное количество деревьев либо в Мозамбике, либо на Мадагаскаре. Ранее Sony представила смартфон с гигантской камерой.

Количество высаживаемых деревьев будет зависеть от количества проданных устройств в рамках смартфонов серий G и X. Примечательно, что эта инициатива также включает новые планшеты бренда T20.

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Тем, кто желает внести свой вклад в экологичное движение, нужно зарегистрировать номер IMEI подходящего смартфона, чтобы посадить новые деревья.

Согласно официальному заявлению Nokia, компания будет высаживать 10 деревьев на каждый проданный смартфон G50 и 20 деревьев на каждый проданный планшет X10, X20 или T20. Между тем, при продаже каждого смартфона XR20 будет посажено 50 деревьев.

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Инициатива доступна для европейских клиентов и продлится до тех пор, пока компания не посадит 35 000 деревьев, пишет gizmochina.com.

Nokia G50

T20