Нейтронная звезда танцует на космическом кладбище – что увидел радиотелескоп MeerKAT

Радиотелескоп MeerKAT нашел новую нейтронную заведу там, где ее не ожидали увидеть ученые / Фото: interestingengineering, freepik.com

Исследователи из Сиднейского университета обнаружили странный радиосигнал, излучаемый нейтронной звездой. Эту нейтронную звезду астрономы обозначили, как PSR J0901-4046, благодаря радиотелескопу MeerKAT в Южной Африке.

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Астрономы называют нейтронные звезды "звездными трупами", потому что пульсар – это остаток ядра очень большой звезды, который сжимается во время вспышки сверхновой звезды. Таким образом, такие звезды рождаются на "космическом кладбище" и могут совершать сотню или более оборотов в секунду, несмотря на то, что нейронная звезда размером с большой город.

Трудно точно определить, насколько редкими являются нейтронные звезды, хотя мы идентифицировали около 3000 из них в галактике Млечный Путь. Однако по сравнению с примерно 400 миллиардами звезд в нашей галактике, 3000 — это всего лишь капля в космическом ведре, – подвел итог ведущий исследователь доктор Маниша Калеб.

Открытие этого, возможно нового класса нейтронных звезд радует астрономов и еще больше усложняет задачи, поскольку это начало исследования нового класса пульсаров, отмечают ученые.

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