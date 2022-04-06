Неожиданное открытие: грибы умеют разговаривать и могут выучить до 50 слов

Ученые подслушали разговор грибов / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня
Ученые сделали необычное открытие, изучив электрические сигналы, которые грибы посылают друг другу. Оказывается, они разговаривают друг с другом!
Исследование выявило всплески активности, напоминающие словарный запас до 50 слов, однако основной словарный запас не превышает 15-20 слов, а средняя длина слова составляет 5,97 буквы.
Данные также показали, что грибовидные наросты на гнилых деревьях, нарастающие друг на друга, генерируют самые сложные предложения.
Исследователи анализировали закономерности электрической активности четырех видов – эноки, двужаберных, призрачных и гусеничных грибов, сообщает express.co.uk.
Результаты исследования говорят о том, что грибы могут использовать электрические передачи для обмена информацией о еде или повреждениях. А всплески активности передаются по грибковым корням, называемым мицелием.
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