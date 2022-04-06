Неожиданное открытие: грибы умеют разговаривать и могут выучить до 50 слов

Ученые подслушали разговор грибов / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Ученые сделали необычное открытие, изучив электрические сигналы, которые грибы посылают друг другу. Оказывается, они разговаривают друг с другом!

Исследование выявило всплески активности, напоминающие словарный запас до 50 слов, однако основной словарный запас не превышает 15-20 слов, а средняя длина слова составляет 5,97 буквы.

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Данные также показали, что грибовидные наросты на гнилых деревьях, нарастающие друг на друга, генерируют самые сложные предложения.

Исследователи анализировали закономерности электрической активности четырех видов – эноки, двужаберных, призрачных и гусеничных грибов, сообщает express.co.uk.

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Результаты исследования говорят о том, что грибы могут использовать электрические передачи для обмена информацией о еде или повреждениях. А всплески активности передаются по грибковым корням, называемым мицелием.

Ранее мы писали, что ученые создали робота-слизняка, которого можно запускать внутрь человека. Новое изобретение может прийти на помощь, если вы случайно проглотили какой-то мелкий предмет.