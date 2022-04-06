Несподіване відкриття: гриби вміють розмовляти та можуть вивчити до 50 слів

Вчені підслухали розмову грибів / Фото: Pixabay, Колаж: Сьогодні

Вчені зробили незвичайне відкриття, вивчивши електричні сигнали, які гриби надсилають один одному. Виявляється, вони розмовляють між собою!

Дослідження виявило сплески активності, що нагадують словниковий запас до 50 слів, проте основний словниковий запас вбирається у 15-20 слів, а середня довжина слова становить 5,97 букви.

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Дані також показали, що грибоподібні нарости на гнилих деревах, що наростають один на одного, генерують найскладніші речення.

Дослідники аналізували закономірності електричної активності чотирьох видів – енокі, двожаберних, примарних та гусеничних грибів, пише express.co.uk.

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Результати дослідження свідчать, що гриби можуть використовувати електричні передачі, щоб обмінюватися інформацією про їжу чи ушкодження. А сплески активності передаються по грибковим корінням, так званим міцелієм.

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