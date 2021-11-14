Немного праздничного настроения: телескоп Хаббл сделал фото снеговика в космосе

Так выглядит туманность Снеговик / Фото: NASA

Эта туманность, расположенная в созвездии Пупписа и находится на расстоянии около 6000 световых лет от Земли.

Читайте также: Телескоп Хаббл запечатлел туманность Глаз Клеопатры (фото)

Реклама

Снеговик представляет собой эмиссионную туманность. Она представляет собой форму, образованную из ионизированного газа.

Рождаясь внутри туманности, звезды выделяют энергию в виде излучения, которое взаимодействует с окружающим их газом и заставляет его светиться. Именно эта ионизация придает туманностям красивые цвета и формы.

Реклама

Впрочем, с первого раза тяжело угадать в этом созвездии черты снеговика. Для этого Хаббл сделал еще одно фото, показывающее туманность в полном размере.

Читайте также: Зонд NASA впервые показал, как выглядит атмосфера Юпитера, в 3D

На расширенном снимке видно, что полностью туманность выглядит как два лепестка – один больше и второй поменьше. Благодаря этой форме он и получил свое название в честь снежного человечка, пишет digitaltrends.com.