Неандертальцы развивались быстрее, но и умирали тоже / Фото: The Daily Mail, Pixabay

Археологи нашли в Хорватии рядом с городом Крапина сохранившийся молочный зуб младенца неандертальца. Ранее ученые предположили, как выглядела бы Земля без Homo Sapiens.

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Теперь же они выяснили, что зуб появился у ребенка, жившего 120 тыс. лет назад, на четыре месяца раньше, чем у человеческих младенцев, пишет The Science Times.

Исследование показало различия в скорости развития современного человеческого младенца и детей неандертальцев.

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Ученые из школы антропологии Кентского университета считают, что люди развиваются намного медленнее.

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Человеческие младенцы начинают есть твердую пищу примерно в шесть месяцев, и только в возрасте восьми месяцев они могут потреблять продукты из всех пищевых групп.

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У младенцев-неандертальцев молочные зубы появляются в возрасте четырех месяцев. Зубы позволяли им есть мясо, овощи и другую твердую пищу в более раннем возрасте.

Это согласуется с другими исследованиями, которые предполагают, что у неандертальцев к двухлетнему возрасту уже развивался большой мозг, что, вероятно, требовало много энергии.

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Между тем, время роста молочных зубов неандертальцев также говорит о высоком уровнем смертности. Тела вымерших родственников человека могли стареть быстрее.

Напомним, ранее ученые объяснили, что уничтожило почти все виды 250 миллионов лет назад.