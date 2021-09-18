Не стыдно в поход сходить: смартфоны с лучшей батареей

Смартфоны с лучшей батареей / Фото: DxOMark

Аналитики с сайта dxomark.com изучили несколько десятков смартфонов и составили рейтинг самых живучих. Ранее мы приводили рейтинг лучших камерофонов.

Интересно, что в первую десятку попали телефоны по достаточно демократичным ценам. Выделяется только Apple iPhone 12 Pro Max, цена которого перевалила за тысячу баксов. Впрочем, в рейтинге он только на девятой позиции.

Для оценки и анализа в своих обзорах аккумуляторов смартфонов инженеры Dxomark проводят различные тесты в течение недельного периода как в помещении, так и на открытом воздухе.

Телефоны с лучшей батареей:

Vivo Y72 5G - 89 баллов

Цена: 319 долларов

Батарея: 5000 мАч

Время работы: 3 дня 13 часов

Samsung Galaxy M51 - 88

Цена: 399 долларов

Батарея: 7000 мАч

Время работы: 3 дня 1 час

Xiaomi Redmi Note 10 – 87

Цена: 199 долларов

Батарея: 5000 мАч

Время работы: 2 дня 21 час

Oppo A74 – 86

Цена: 249 долларов

Батарея: 5000 мАч

Время работы: 2 дня 16 часов

Wiko Power U30 – 86

Цена: 179 долларов

Батарея: 6000 мАч

Время работы: 3 дня 8 часов

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Xiaomi Redmi Note 10 Pro – 84

Цена: 279 долларов

Батарея: 5020 мАч

Время работы: 2 дня 19 часов

Oppo A94 5G – 82

Цена: 359 долларов

Батарея: 4310 мАч

Время работы: 2 дня 10 часов

Oppo Find X3 Neo – 81

Цена: 799 долларов

Батарея: 4500 мАч

Время работы: 2 дня 3 часа

Apple iPhone 12 Pro Max – 78

Цена: 1099 долларов

Батарея: 3687 мАч

Время работы: 2 дня 1 час

Oppo A54 5G – 78

Цена: 299 долларов

Батарея: 5000 мАч

Время работы: 2 дня 15 часов