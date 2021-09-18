Не соромно в похід сходити: смартфони з кращою батареєю

Смартфони з кращою батареєю / Фото: DxOMark

Аналітики з сайту dxomark.com вивчили кілька десятків смартфонів і склали рейтинг найбільш живучих. Раніше ми приводили рейтинг кращих камерофонів.

Цікаво, що в першу десятку потрапили телефони за досить демократичними цінами. Виділяється тільки Apple iPhone 12 Pro Max, ціна якого перевалила за тисячу баксів. Втім, в рейтингу він тільки на дев'ятій позиції.

Для оцінки і аналізу в своїх оглядах акумуляторів смартфонів інженери Dxomark проводять різні тести протягом тижневого періоду як в приміщенні, так і на відкритому повітрі.

Телефони з кращою батареєю:

Vivo Y72 5G – 89 балів

Ціна: 319 доларів

Батарея: 5000 мАг

Час роботи: 3 дні 13 годин

Samsung Galaxy M51 – 88

Ціна: 399 доларів

Батарея: 7000 мАг

Час роботи: 3 дні 1 година

Xiaomi Redmi Note 10 – 87

Ціна: 199 доларів

Батарея: 5000 мАг

Час роботи: 2 дня 21 година

Oppo A74 – 86

Ціна: 249 доларів

Батарея: 5000 мАг

Час роботи: 2 дня 16 годин

Wiko Power U30 – 86

Ціна: 179 доларів

Батарея: 6000 мАг

Час роботи: 3 дні 8 годин

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Xiaomi Redmi Note 10 Pro – 84

Ціна: 279 доларів

Батарея: 5020 мАг

Час роботи: 2 дні 19 годин

Oppo A94 5G – 82

Ціна: 359 доларів

Батарея: 4310 мАг

Час роботи: 2 дні 10 годин

Oppo Find X3 Neo – 81

Ціна: 799 доларів

Батарея: 4500 мАг

Час роботи: 2 дні 3 години

Apple iPhone 12 Pro Max – 78

Ціна: 1 099 доларів

Батарея: 3687 мАг

Час роботи: 2 дні 1 година

Oppo A54 5G – 78

Ціна: 299 доларів

Батарея: 5000 мАг

Час роботи: 2 дні 15 годин