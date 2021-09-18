Не соромно в похід сходити: смартфони з кращою батареєю

Смартфони з кращою батареєю / Фото: DxOMark
Аналітики з сайту dxomark.com вивчили кілька десятків смартфонів і склали рейтинг найбільш живучих. Раніше ми приводили рейтинг кращих камерофонів.
Цікаво, що в першу десятку потрапили телефони за досить демократичними цінами. Виділяється тільки Apple iPhone 12 Pro Max, ціна якого перевалила за тисячу баксів. Втім, в рейтингу він тільки на дев'ятій позиції.
Для оцінки і аналізу в своїх оглядах акумуляторів смартфонів інженери Dxomark проводять різні тести протягом тижневого періоду як в приміщенні, так і на відкритому повітрі.
Телефони з кращою батареєю:
Vivo Y72 5G – 89 балів
Ціна: 319 доларів
Батарея: 5000 мАг
Час роботи: 3 дні 13 годин
Samsung Galaxy M51 – 88
Ціна: 399 доларів
Батарея: 7000 мАг
Час роботи: 3 дні 1 година
Xiaomi Redmi Note 10 – 87
Ціна: 199 доларів
Батарея: 5000 мАг
Час роботи: 2 дня 21 година
Oppo A74 – 86
Ціна: 249 доларів
Батарея: 5000 мАг
Час роботи: 2 дня 16 годин
Wiko Power U30 – 86
Ціна: 179 доларів
Батарея: 6000 мАг
Час роботи: 3 дні 8 годин
Xiaomi Redmi Note 10 Pro – 84
Ціна: 279 доларів
Батарея: 5020 мАг
Час роботи: 2 дні 19 годин
Oppo A94 5G – 82
Ціна: 359 доларів
Батарея: 4310 мАг
Час роботи: 2 дні 10 годин
Oppo Find X3 Neo – 81
Ціна: 799 доларів
Батарея: 4500 мАг
Час роботи: 2 дні 3 години
Apple iPhone 12 Pro Max – 78
Ціна: 1 099 доларів
Батарея: 3687 мАг
Час роботи: 2 дні 1 година
Oppo A54 5G – 78
Ціна: 299 доларів
Батарея: 5000 мАг
Час роботи: 2 дні 15 годин