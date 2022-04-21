Не Луна и Марс: ученые обнаружили идеального кандидата для жизни в Солнечной системе

На Европе может быть больше воды, чем считали ученые / Фото: NASA

Ученые обнаружили, что на спутнике Юпитера Европе может быть больше жидкой воды, чем считалось ранее, а это означает, что это еще лучший кандидат в нашей Солнечной системе для поиска инопланетной жизни.

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В новом исследовании группа ученых из Стэнфордского университета обнаружила, что ледяная оболочка Европы может быть более пористой, чем предполагалось.

Ученые основали свое новое исследование на наблюдениях с помощью радаров, проникающих сквозь лед, которые зафиксировали формирование "двойного хребта" в Гренландии, показывая множество водных карманов, которые могут существовать на аналогичных объектах на поверхности Европы.

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"Если двойные гребни Европы также формируются таким образом, это предполагает, что мелководные карманы должны были быть или, возможно, до сих пор чрезвычайно распространены в ледяном панцире", – признался один из авторов исследования.

Пока это лишь теория, но в 2024 году NASA планирует запустить к ледяной луне зонд под названием Europa Clipper со специальным радаром на борту, который может заглянуть под его загадочную ледяную оболочку, сообщает futurism.com.