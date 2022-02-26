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Назад в каменный век: Украина просит заблокировать Apple Store для россиян

Руслан Антонов
26 февраля, 11:10
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров обратился к гендиректору американской корпорации Apple Inc Тиму Куку с призывом заблокировать Apple Store для россиян

Результат военного вторжения в Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

За войну против Украины Россия уже получила санкции от Facebook. Теперь же Украина просит принять меры и со стороны Apple.

"Обратился в СЭО компании Apple, Тима Кука, заблокировать для граждан РФ Apple Store, поддержать пакет санкций правительства США, запретить загружать свои продукты в маркеты! Разрешаете выбирать себе президентом убийцу, тогда придется наслаждаться сайтом россия 24", – написал Федоров в Telegram.

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