Назад у кам'яний вік: Україна просить заблокувати Apple Store для росіян

Результат воєнного вторгнення Росії в Україну / Фото: Колаж: Сьогодні
За війну проти України Росія вже отримала санкції від Facebook. Тепер Україна просить вжити заходів і з боку Apple.
"Звернувся до СЕО компанії Apple, Тіма Кука, заблокувати для громадян РФ Apple Store, підтримати пакет санкцій уряду США, заборонити завантажувати свої продукти в маркети! Дозволяєте обирати собі президентом убивцю, тоді доведеться насолоджуватися сайтом росія 24", – написав Федоров у Telegram.
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