NASA запустило вертолет на Марсе: сколько он пролетел и какие были проблемы

NASA испытало вертолет на Марсе уже в 17 раз / Фото: Wikipedia, NASA

В этот раз после успешного пролета в северо-восточном направлении радиосвязь между вертолетом Ingenuity и марсоходом Perseverence была нарушена на некоторое время.

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Позже марсоход получил телеметрию, свидетельствовавшую о том, что с вертолетом все хорошо, отмечает NASA в Twitter.

Последний, 17-й полет длился 117 секунд на высоте 10 метров над поверхностью Марса. Всего вертолет преодолел 187 метров.

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Связь была утрачена на 15 минут, после чего марсоход получил несколько пакетов данных от Ingenuity, указывающих на исправность бортовой электроники и аккумулятора.

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Потеря связи, как предполагает NASA, была вызвана сложной конфигурацией радиосвязи во время посадки.

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Агенство считает, что в целом полет прошел успешно. Следующее испытание пройдет в ближайшие две недели.

Напомним, ранее марсоход Curiosity снял потрясающее фото пейзажа на Красной планете.