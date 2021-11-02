NASA во второй раз перенесла запуск корабля с астронавтами на МКС: в чем проблема

NASA снова перенесла запуск миссии Crew-3 / Фото: NASA

Запуск из Космического центра Кеннеди первоначально был назначен на раннее утро воскресенья, 31 октября, но был отложен до среды, 3 ноября, из-за приближающегося шторма.

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Однако запуск мисси снова пришлось отложить из-за проблем у одного из астронавтов. В агентстве отказались назвать имя спортсмена, но отметили, что это не связано с коронавирусом.

Новая дата запуска – суббота, 6 ноября, в 05:36 утра по киевскому времени.

В миссию Crew-3 входят астронавты NASA Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также Матиас Маурер из Европейского космического агентства.

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Экипаж Crew-3. Фото: Reuters

С прибытием миссии Crew-3 количество астронавтов на МКС увеличится до 11 человек. Но в ближайшие недели оно снова сократится до семи, когда астронавты Crew-2 вернутся на Землю. сообщает NASA.

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