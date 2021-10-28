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СЕГОДНЯ Техно

Пустите на батут: Россия просится на ракету Илона Маска, над которой ранее насмехалась

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
28 октября, 11:51
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Россия готова отправлять собственных астронавтов на международную космическую станцию на кораблях Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX. Ранее в РФ брезгливо отзывались о технологиях SpaceX
Россия готова оправлять астронавтов на корабле Илона Маска
Россия готова оправлять астронавтов на корабле Илона Маска / Фото: NASA

NASA давно пыталось договориться с Роскосмосом о полетах смешанных экипажей для каждой миссии, чтобы обеспечить присутствие обеих стран на МКС и возможность обслуживать свои отдельные сегменты.

Тем не менее россияне до последнего времени не доверяли кораблю Crew Dragon, несмотря на то, что он провел уже четыре успешные миссии и на днях снова отправится к МКС.

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/ Фото: Getty Images

Но во время Международного астронавтического конгресса генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Crew Dragon готов для перевозки россиян.

"На наш взгляд, SpaceX уже приобрела достаточно опыта, чтобы мы могли отправить наших космонавтов на Crew Dragon", – цитирует Рогозина spacenews.com.

Первый полет российского астронавта на Crew Dragon может состояться во второй половине 2022 года.

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Почему Россия не доверяла Crew Dragon

В 2014 году на фоне санкций со стороны США глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригрозил отказаться возить американских астронавтов на МКС.

"Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута", – написал тогда Рогозин в Facebook, породив настоящий мем.

В 2020 году SpaceX успешно запустил корабль Crew Dragon, после чего Илон Маск уколол россиянина: "Батут работает".

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Впрочем, в России все никак не унимались. О своем превосходстве Рогозин снова вспомнил, когда NASA договорилось с Роскосмосом об отправке их астронавта на корабле Союз МС-18 весной 2021-го.

"Батут" их, по всей видимости, работает так себе. Полеты на МКС нестабильны, потому и возникла крайняя необходимость подстраховаться и отправить своего парня на нашем корабле, чтобы не оставить станцию вообще без присмотра", – заявил Рогозин.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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