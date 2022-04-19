NASA провалило испытание мегаракеты для покорения Луны: что случилось

Новая ракета NASA пока не готова покорять Луну / Фото: Reuters

NASA приостановило испытания новой лунной ракеты следующего поколения после того, как за последние пару недель возникло множество проблем, в том числе и четыре попадания молнии.

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Космическое агентство заявило, что хочет произвести некоторый ремонт, а также оценить текущую ситуацию, и поэтому отправит ракету Space Launch System и космический корабль Orion со стартовой площадки обратно в здание сборки транспортных средств в Космическом центре Кеннеди во Флориде.

Новая лунная ракета NASA SLS впервые прибыла на стартовую площадку четыре недели назад перед испытанием, включающим заправку ракеты топливом и имитацию обратного отсчета.

Первая попытка репетиции состоялась в начале этого месяца, но была отменена из-за проблемы с вентилятором, затронувшей мобильную пусковую установку ракеты.

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Днем позже, 4 апреля, вторая попытка была остановлена, когда инженеры обнаружили заклинивший клапан на наземном оборудовании, связанном с процедурой испытаний.

Третья попытка, предпринятая на прошлой неделе, представляла собой процедуру в уменьшенном масштабе, которая была сосредоточена на заправке топливом только баков основной ступени вместо того, чтобы пытаться заполнить также и верхнюю ступень.

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Но даже этот метод столкнулся с проблемой после того, как инженеры обнаружили утечку жидкого водорода, что побудило команду прекратить работу.

Первоначально предполагалось, что испытания могут возобновиться в ближайшие дни, но в воскресенье NASA объявило, что возвращает ракету в сборочный цех, чтобы внести некоторые исправления, прежде чем повторить попытку, сообщает digitaltrends.com.