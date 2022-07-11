NASA дразнится: 5 космических объектов, что будут на первых снимках телескопа Уэбба

NASA озвучило первые полноцветные изображения и спектроскопические данные снимков телескопа Уэбба / Фото: unsplash.com, www.nasa.gov

Начиная с 10:30 утра по восточному поясному времени во вторник, 12 июля, будут показаны первые полноцветные изображения и спектроскопические данные снимков телескопа Уэбба.

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Ниже приведен список космических объектов, на которые Уэбб нацелился для этих первых наблюдений, который будет опубликован в прямом эфире НАСА. Каждое изображение будет одновременно доступно в социальных сетях, а также на веб-сайте агентства. Выпуск этих первых изображений знаменует собой официальное начало научной деятельности Уэбба, которая продолжит изучение ключевых научных тем миссии.

Туманность Киля — одна из самых больших и ярких туманностей на небе, расположенная примерно в 7600 световых годах от нас / Фото: www.nasa.gov

Команды уже подали заявки на участие в конкурсе на время использования телескопа, что астрономы называют его первым "циклом" или первым годом наблюдений. Среди первых космических объектов будут фото:

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Туманности Киля — одна из самых больших и ярких туманностей на небе, расположенная примерно в 7600 световых годах от нас в южном созвездии Киля. WASP-96 b — гигантская планета за пределами нашей Солнечной системы, состоящая в основном из газа. Южное кольцо, или туманность "Восемь взрывов", представляет собой планетарную туманность — расширяющееся облако газа, окружающее умирающую звезду. Квинтет Стефана, что находится в созвездии Пегаса на расстоянии около 290 миллионов световых лет. Он примечателен тем, что это первая компактная группа галактик. SMACS 0723: Массивные скопления галактик.

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