NASA дражниться: 5 космічних об'єктів, що будуть на перших знімках телескопа Вебба

NASA озвучило перші повнокольорові зображення та спектроскопічні дані знімків телескопа Вебба

Починаючи з 10:30 ранку за східним часом. у вівторок, 12 липня , будуть показані перші повнокольорові зображення та спектроскопічні дані знімків телескопа Вебба.

Також ми писали, що рекордний запуск супутників Starlink пройшов успішно Так, Космічний телескоп НАСА імені Джеймса Вебба, створений у співпраці з ЄКА (Європейське космічне агентство) та CSA (Канадське космічне агентство), незабаром відкриє безпрецедентні та докладні види Всесвіту, а також випустить свої перші повнокольорові зображення та спектроскопічні дані.

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Нижче наведено список космічних об'єктів, на які Вебб націлився для цих перших спостережень, який буде опубліковано у прямому ефірі НАСА. Кожне зображення буде одночасно доступно у соціальних мережах, а також на веб-сайті агенції. Випуск цих перших зображень знаменує собою офіційне започаткування наукової діяльності Вебба, яка продовжить вивчення ключових наукових тем місії.

Туманності Кіля — одна з найбільших та яскравих туманностей на небі, розташована приблизно за 7600 світлових років від нас

Команди вже подали заявки на участь у конкурсі на час використання телескопа, що астрономи називають його першим циклом або першим роком спостережень. Серед перших космічних об'єктів будуть фото:

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Туманності Кіля – одна з найбільших та яскравих туманностей на небі, розташована приблизно за 7600 світлових років від нас у південному сузір'ї Кіля. WASP-96 b – гігантська планета за межами нашої Сонячної системи, що складається в основному з газу. Південне кільце, або туманність "Вісім вибухів", є планетарною туманністю — хмарою газу, що розширюється, оточує вмираючу зірку. Квінтет Стефана, що знаходиться у сузір'ї Пегаса на відстані близько 290 мільйонів світлових років. Він примітний тим, що це перша компактна група галактик. SMACS 0723: Масивні скупчення галактик.

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