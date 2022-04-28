На Марсе обнаружили обломки космического корабля

Марсианский вертолет обнаружил обломки космического корабля / Фото: NASA, Коллаж: Сегодня

Марсоход Ingenuity Mars Helicopter сделал на Красной планете фотографии обломков космического корабля и парашюта, который был прикреплен к капсуле. А перед этим на Марсе зафиксировали невероятной силы марсотрясение.

Но не спешите радоваться – это не инопланетные технологии. Капсула принадлежит землянам.

Реклама

Останки космического корабля принадлежат капсуле, которая доставила на планету марсоход Perseverance 18 февраля 2021 года.

Ingenuity Mars Helicopter сделал серию четких снимков по просьбе ученых из NASA, которые захотели изучить останки для лучшего понимания процесса приземления на Марс будущих миссий.

Реклама

Читайте также: Новое открытие о Марсе заставило ученых запаниковать

Благодаря снимкам ученым удалось рассмотреть, что защитное покрытие задней панели, несмотря на удар о поверхность планеты со скоростью 126 км/ч, по-видимому, осталось неповрежденным во время входа в атмосферу.

Реклама

Многие из 80 высокопрочных строп, соединяющих корпус с парашютом, видны и кажутся неповрежденными. Также видно покрытый пылью парашют шириной 21,5 метра – самый большой из когда-либо развернутых на Марсе. И он, кажется, остался цел.

Для окончательного вердикта потребуется несколько недель анализа, говорится на сайте NASA.

Ранее мы писали, что марсоход снял невероятное солнечное затмение на Красной планете. Благодаря новому видео ученым удалось рассмотреть неровности спутника Марса.