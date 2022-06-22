Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Украина в ЕС ⚠ Россия угрожает Литве 🚨 Под обстрелами Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Техно

ВСУ начали бить рашистов из уникальной гаубицы-рекордсменки

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 июня, 16:31
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Установку разработали еще в конце 90-х
PzH 2000 может выпускать три снаряда за девять секунд.
PzH 2000 может выпускать три снаряда за девять секунд. / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

Недавно министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что первые немецкие 155-мм самоходные пушки-гаубицы Panzerhaubitze 2000 уже в Украине и поступили на вооружение ВСУ. При этом в Сети уже появились сообщения о том, что они отработали по позициях рашистов.

Сайт "Сегодня" рассказал, что собой представляет новое оружие.

Реклама

Мировой рекордсмен

Как отмечается, Panzerhaubitze 2000 – это немецкая самоходная артиллерийская установка, разработанная компанией Krauss-Maffei Wegmann еще в 1998 году.

Она оснащена:

  • 155 мм гаубицей длиной в 52 калибра;
  • системой навигации;
  • автоматизированной системой управления огнем;
  • ручной системой заряжания с боекомплектом в 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов;
  • системой обнаружения огня и автоматического пожаротушения;
  • системой защиты от ОМП (оружие массового поражения. – Ред.).

PzH 2000 может выпускать три снаряда за девять секунд или десять за 56 секунд на дальность до 30 км. Гаубице принадлежит мировой рекорд – на полигоне в Южной Африке она выстрелила на 56 км снарядом V-LAP (активно-реактивный снаряд с улучшенной аэродинамикой).

Реклама

Интересно, что экипаж САУ (пять человек – командир, водитель, наводчик, два заряжающих) имеет заряжающих для ручной перезарядки – полностью автоматическая только система наводки орудия, а процесс заряжания – ручной.

Гаубица Panzerhaubitze 2000.
Гаубица Panzerhaubitze 2000. / Фото: Getty Images

При этом заряжающий должен вручную положить снаряд в подъемный лоток, который в свою очередь вставит снаряд в ствол. Однако этого недостаточно для выстрела – после загрузки снаряда в ствол один из членов экипажа должен руками в ствол поместить еще и модули с порохом.

Реклама

Отмечается, что в целях безопасности это делает наводчик, чтобы не было случайного запуска механики выстрела в высоком темпе стрельбы, пока руки человека еще не покинули затвор. Уже после помещения модулей с порохом в ствол можно делать выстрел.

Также сообщается, что при стрельбе одиночными выстрелами можно сократить экипаж до трех человек, однако в этом случае наводчик будет выполнять действия двух заряжающих по подноске снарядов.

Ориентировочно одна установка оценивается в €15-17 млн.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Германия готова предоставить Украине больше оружия. Правительство ФРГ уже составило список вооружений.

Также украинские военнослужащие нанесли удар по позициям РФ на временно захваченном острове Змеиный. Был разбит вражеский пункт управления. Кроме этого, ВСУ уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".

Павел Чернышук
Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Наука и техника

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Больше новостей
НЬЮСМЕЙКЕРЫ
Наши авторы
Александр Трикиша Как родилась "Рука Бога": самый известный гол в карьере Диего Марадоны (видео) Александр Трикиша · Team Lead Техно Сегодня
Руслан Антонов Пристегнитесь покрепче: Тим Кук внедрит AR в сотни приложений Apple Руслан Антонов · редактор Техно Сегодня
Творческая команда
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Красная планета
Интересно
Крипто
Майнить
ТОП публикация
Александр Трикиша

Александр Трикиша

Team Lead Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИЗНИ
Больше лайфхаков
Жизнь на орбите
Больше новостей
ТОП публикация
Руслан Антонов

Руслан Антонов

редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
СПОРТ
Больше спорта
Последние новости
Больше новостей
Полезные приложения во время войны
Для вашего смартфона

Дія. Помимо цифровых документов, приложение позволяет удаленно оформить помощь переселенцам

Telegram. Мессенджер превратился в главный источник новостей, а различные боты позволяют сообщать о перемещении оккупанта

Воздушная тревога. Приложение сообщает о воздушной тревоге в выбранном вами городе или области. Работает даже в беззвучном режиме

TacticMedAid. Справочник по медицинской помощи при ранениях, как для гражданских, так и военных. Для использования методов не нужно иметь специального образования

Первая помощь. Еще одно приложение по оказанию первой медицинской помощи, предоставленное Национальным обществом Красного Креста

1 /2
Скачать
Первое солнечное затмение-2022
Как это было

В ночь с 30 апреля на 1 мая прошло первое в 2020 году солнечное затмение

Солнечное затмение происходит, когда Луна становится в одну линию между Солнцем и Землей

Но из-за особенной траектории Луна не полностью закрыла Солнце, придав ему форму полумесяца

Затмение могли наблюдать только в Антарктиде, Южной Америке, и в Тихом и Атлантическом океанах

Следующее солнечное затмение произойдет 25 октября. Тогда его можно будет увидеть в Европе

1 /2
WAR GAMES
Игры о войне в Украине
Играть
Они ушли из России
Крупнейшие технологические компании
1
Apple Apple
$2.706 T
2
Microsoft Microsoft
$2.096 T
3
Google (Alphabet) Google (Alphabet)
$1.617 T
4
Amazon Amazon
$1.501 T
5
Tesla Tesla
$1.047 T
Кто еще
Как безопасно использовать смартфон в оккупации
9 советов

Найдите старый рабочий телефон, который вы можете отдать по требованию оккупантов. Спрячьте телефон, которым вы планируете пользоваться, в сухое теплое место

Заряжайте телефон при каждой возможности. Держите заряженными пауэрбанки. Включите режим жесткой экономии энергии или просто режим энергосбережения

Загрузите файлы и страницы, требуемые для выживания, в память смартфона. Удалите из памяти смартфона весь контент, который может навредить вам при задержании оккупантами

Свои сообщения о передвижении или зверствах оккупантов сразу удаляйте с телефона. При опасности удаляйте сразу чат, а не отдельные сообщения. Используйте секретные чаты

Используйте встроенные средства блокировки телефона для усложнения доступа посторонних к вашим данным - пароль графический пароль, отпечаток пальца

Установите приложения Воздушная тревога, TacticMedAid и Первая помощь. Загрузите контент с них для оффлайн доступа

Не распространяйте информацию из неофициальных источников, даже от людей, которым вы доверяете

Получайте данные о местонахождении родных или передавайте свои с помощью приложению StarFind (для абонентов Киевстар)

Сохраните на смартфоне и в облаке копии документов (свои и родных) - паспорта, свидетельства о рождении, ИНН. Сохраняйте их в секретных папках и альбомах

1 /2
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Оставайся живым
Как держать связь без Сети и интернета
Узнать
Кто лучше всех снимает в 2022 году
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max
137
5
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
Почему они лучшие
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

20261.73

Binance Coin (BNB)

217.28

Dogecoin (DOGE)

0.06

Litecoin (LTC)

52.04

Theta (THETA)

1.24

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять