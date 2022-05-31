Тайны Млечного пути раскрыты – телескоп Gaia показал миллиарды ярчайших звезд в нашей галактике

Ученым стали доступны пути миллиардов звезд, расположенных в пределах 326 световых лет от Солнечной системы: создать подробную карту Млечного пути помогла миссия Gaia

Миссия Gaia показала миллиарды ярчайших звезд из галактики Млечного пути / Фото: NASA, Коллаж: Сегодня

Данные, собранные миссией Gaia Европейского космического агентства, содержат беспрецедентный объем информации о более чем одном миллиарде самых ярких объектов на небе. Астрономы надеются, что новые данные помогут разгадать некоторые главные тайны рождения и жизни Млечного Пути и звезд в нем.

Также мы ранее писали, что скрывалось за Млечным путем. Миссия Gaia была запущена в 2013 году, а новые ее данные будут обнародованы 13 июня. Данные телескопа Gaia помогли создать самую подробную карту Млечного Пути, нанеся точные координаты, расстояния и скорости почти двух миллиардов звезд.

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Предстоящий набор данных добавит новое измерение: он покажет химический состав десятков миллионов звезд, что позволит астрономам ответить на важные вопросы. Телескоп Gaia сканирует все небо примерно каждые два месяца.

Два миллиарда небесных объектов, которые видит телескоп, составляют лишь около 1% от общего числа звезд Млечного Пути. Но с помощью сложных компьютерных алгоритмов и большого количества научных знаний астрономы могут экстраполировать эти измерения, чтобы узнать о галактике в целом.

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Gaia показал пути 40 000 звезд, расположенных в пределах 326 световых лет от Солнечной системы / Фото: www.space.com

Для 30 миллионов этих звезд Gaia измерила химический состав звездных атмосфер, который идентичен химическому составу молекулярных облаков, в которых эти звезды родились миллиарды лет назад.

Объединив информацию о химическом составе с моделированием траекторий звезд, астрономы смогут отслеживать группы звезд до мест их рождения внутри (но также и за пределами) Млечного Пути.

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