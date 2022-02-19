Марсоход снял облака из льда и углекислого газа на Красной планете

На Марсе сняли движущиеся облака

Это было непросто, поскольку камеры Curiosity не предназначены для наблюдения за небом. Они лучше справляются со съемкой марсианских скал и особенностей ландшафта.

Читайте также: Поразительное открытие: долгое пребывание в космосе изменило мозг астронавтов

Реклама

Марсианские облака очень слабые в атмосфере, поэтому для их наблюдения необходимы специальные методы визуализации, пишет Space.

Облака и их тени на поверхности были запечатлены в двух восьмикадровых видеороликах, снятых 12 декабря 2021 года в течение марсианского дня.

Реклама

Эти облака были очень высоки, почти на высоте 80 километров над поверхностью. На такой высоте очень холодно, что говорит о том, что эти облака состоят из льда и углекислого газа.

Типичная скорость ветра у поверхности Марса составляет примерно от 4,5 до 22 миль в час (от 7 до 35 км/ч), что может быть достаточно быстрым, чтобы обеспечить энергию ветра на Красной планете.

Реклама

Ранее мы писали: