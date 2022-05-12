Мадонна родила дерево и обнажила влагалище – что еще в 3-D шокирующей NFT коллекции певицы

Мадонна родила дерево и даже многоножек, а еще обнажила влагалище в своей шокирующей 3-D NFT коллекции / Фото: thesun.co.uk

NFT, или невзаимозаменяемые токены, становятся все более популярными – вот и звезда мирового масштаба Мадонна не удержалась. Селебрети объединилась с цифровым художником Beeple, чтобы запрыгнуть на подножку NFT и создать три цифровых анимационных произведения.

Вообще Мадонна давно известна тем, что публикует свои непристойные фотографии в социальных сетях, не то что скромный индийский вундеркинд с космическими идеями. Сейчас же современные цифровые видео выводят это на совершенно новый уровень.

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NFT "Мать природы" демонстрирует обнаженную цифровую Мадонну, где она рожает огромное дерево / Фото: thesun.co.uk

Так, первый NFT под названием "Мать природы" демонстрирует обнаженную цифровую версию певицы с раздвинутыми ногами на столе, где она рожает огромное дерево. Еще один NFT Мадонны называется "Мать эволюции", и он снова изображает ее обнаженной, но на крыше грузовика.

На этот раз из ее влагалища вылетают бабочки. Третье анимационное видео называется "Мать технологий", и в нем показаны цифровые сороконожки, выползающие из интимных частей тела Мадонны.

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Коллекция в целом называется "Матерью творения", что соответствует графическому видео Мадонны, рождающей деревья. NFT схож по действию с криптовалютами, но отличается тем, что оцифровывает произведение, такое как искусство или музыка.

Третье анимационное видео называется "Мать технологий" и в нем цифровые сороконожки выползают из влагалища певицы / Фото: thesun.co.uk

Затем превращает его в невзаимозаменяемый токен, который хранится в блокчейне. Как только вы покупаете NFT, он становится вашим собственным произведением искусства и не может быть воспроизведен. Зачем же такой "экстрим" и без того популярной певице?

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NFT могут продаваться за миллионы долларов, а виртуальная Мадонна будет продана, чтобы вырученные за ее продажу средства могли пойти на благотворительные цели по выбору самой звезды.

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