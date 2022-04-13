Компания, работающая на разведку США, запустит новые спутники для слежки за Украиной

Maxar начал наблюдение за Украиной еще до начала войны / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

После начала войны в Украине американская компания Maxar стала получать больше заказов на спутниковые снимки территории Украины.

Читайте также: Даже в Пентагоне не знают: куда исчезла 5-километровая колона оккупантов, которую засек спутник

Реклама

"С четырьмя спутниками на орбите часто у нас не хватает свободных мощностей", – сказал генеральный директор Дэниел Яблонски.

Maxar сотрудничал со спецслужбами США и союзными правительствами еще до вторжения России, чтобы отслеживать передвижения войск, а также предоставлять изображения в поддержку усилий по оказанию гуманитарной помощи.

Основные клиенты Maxar – Национальное разведывательное управление и Национальное агентство геопространственной разведки – более чем удвоили закупки изображений над Украиной с начала войны, сообщает spacenews.com.

Maxar планирует запустить свою группировку из шести спутников WorldView Legion. Первые два планировалось отправить на орбиту в начале лета, но сроки могут быть сдвинуты из-за войны в Украине.

Реклама

Дело в том, что космические аппараты должны были перевозить украинские самолеты "Антонов", но большинство из них были уничтожены во время боев в Гостомеле, в том числе и крупнейший грузовой самолет Ан-225 "Мрия".

По словам Яблонского, с начала войны Maxar также увеличил производство трехмерных карт украинских городов, чтобы помочь оценить ущерб от российских атак. Также мы писали, что волонтеры создают 3D модели памятников на случай уничтожения Россией.