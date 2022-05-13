Колонизаторы Марса, готовьтесь: на красной планете нашли воду – подтвердила разведка NASA

На Марсе нашли воду – подтвердила разведка NASA, это хорошие новости для будущих марсианских экспедиций

Вода слишком тяжелая, чтобы доставлять ее в больших количествах во время полета на ракете: поэтому астронавтам придется найти источник воды на Марсе. И, похоже, такие поиски вполне могут увенчаться успехом, поскольку MRO NASA собрал доказательства того, что на Марсе совсем недавно была вода.

Это открытие может стать ценным ресурсом для будущих марсианских экспедиций с экипажем, которым потребуются огромные объемы воды. Возможно, астронавтам пригодится помощь индийского вундеркинда, который соберет данные напрямую с космических спутников.

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Новости о том, что вода на Марсе была гораздо раньше, чем думали ученые – отличная. Поскольку вода необходима для миссий с экипажем и как источник питьевой воды для астронавтов, и в качестве ракетного топлива для запуска с поверхности планеты.

Возможно вода на Марсе появлялась из-за подъема грунтовых вод или таяния подповерхностного льда. Это было установлено с использованием данных коротковолнового инфракрасного спектра, полученных марсоходом Чжуронг на месте его посадки на марсианской равнине Утопия (Utopia Planitia).

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Zhurong — шестой марсоход, достигший марсианской равнины Утопия и исследовавший ее / Фото: www.sciencetimes.com

Китайское национальное космическое управление (CNSA) продлило свою миссию сотрудничества с NASA в августе прошлого года, позволив марсоходу исследовать прибрежную зону Utopia Planitia. Это огромная равнина в самом большом признанном космическом "бассейне" Солнечной системы.

Zhurong — шестой марсоход, достигший Марса, ростом шесть футов и весом около 530 фунтов. Марсоход прошел около 1,24 км и исследовал различные поверхности за более чем 350 марсианских солей (дней).

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Марсоход прошел около 1,24 км и исследовал различные поверхности Марса / Фото: www.sciencetimes.com

Наличие воды на Марсе и простой доступ к ней были бы отличной новостью для людей, желающих посетить четвертую планету от Солнца, то есть Марс к 2030 году, как предсказывает президент SpaceX Гвинн Шотвелл.

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