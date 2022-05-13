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Солнце и Луна по графику – календарь затмений 2022 года: когда, где и как смотреть, чтобы не испортить зрение

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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13 мая, 10:00
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В этом году европейцы смогут полюбоваться солнечным затмением только в октябре, зато в мае будет лунное: его увидят Северной и Южной Америке, Африке и Западной Европе
Календарь затмений 2022 включает и солнечное, и лунное: наблюдая, старайтесь не испортить зрение
Календарь затмений 2022 включает и солнечное, и лунное: наблюдая, старайтесь не испортить зрение / Фото: Коллаж: Сегодня, www.space.com

Следующее солнечное затмение, ожидается 25 октября: им смогут насладить европейцы, а также жители западной Азии и северо-восточной Африки. А первое частичное затмение Солнца уже произошло 30 апреля, им могли полюбоваться жители в Южной Америке, в Антарктиде (разве что пингвины), также это затмение хорошо было видно в районе Тихого и Атлантического океанов.

Первое частичное затмение Солнца уже произошло 30 апреля 2022 года
Первое частичное затмение Солнца уже произошло 30 апреля 2022 года / Фото: www.space.com

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В 2022 году полного солнечного затмения не будет, однако будут два полных лунных затмения, первое из которых произойдет 16 мая и будет видно в Северной и Южной Америке, Африке и Западной Европе. А в перерывах наблюдения за затмениями узнайте, как голос черной дыры ошеломил землян – NASA озвучило космические звуки из созвездия Персея.

Второе лунное затмение ожидается 8 ноября, его можно наблюдать в Северной и Южной Америке, Тихом океане и Восточной Азии. Чтобы безопасно наблюдать за солнцем или наблюдать затмение, вам понадобятся специальные защитные очки или очки для затмения.

Обычные солнцезащитные очки с защитой от ультрафиолета не подходят для наблюдения затмения Солнца
Обычные солнцезащитные очки с защитой от ультрафиолета не подходят для наблюдения затмения Солнца / Фото: Unsplash

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Обычные солнцезащитные очки, даже с защитой от ультрафиолета, не защитят ваши глаза в достаточной степени. Если вы планируете документировать затмение с помощью фотооборудования, вы можете добавить специальные солнечные фильтры, чтобы оставшееся кольцо солнечного света не сказалось на вашем зрении.

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Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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Telegram. Мессенджер превратился в главный источник новостей, а различные боты позволяют сообщать о перемещении оккупанта

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Первое солнечное затмение-2022
Как это было

В ночь с 30 апреля на 1 мая прошло первое в 2020 году солнечное затмение

Солнечное затмение происходит, когда Луна становится в одну линию между Солнцем и Землей

Но из-за особенной траектории Луна не полностью закрыла Солнце, придав ему форму полумесяца

Затмение могли наблюдать только в Антарктиде, Южной Америке, и в Тихом и Атлантическом океанах

Следующее солнечное затмение произойдет 25 октября. Тогда его можно будет увидеть в Европе

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Кто еще
Как безопасно использовать смартфон в оккупации
9 советов

Найдите старый рабочий телефон, который вы можете отдать по требованию оккупантов. Спрячьте телефон, которым вы планируете пользоваться, в сухое теплое место

Заряжайте телефон при каждой возможности. Держите заряженными пауэрбанки. Включите режим жесткой экономии энергии или просто режим энергосбережения

Загрузите файлы и страницы, требуемые для выживания, в память смартфона. Удалите из памяти смартфона весь контент, который может навредить вам при задержании оккупантами

Свои сообщения о передвижении или зверствах оккупантов сразу удаляйте с телефона. При опасности удаляйте сразу чат, а не отдельные сообщения. Используйте секретные чаты

Используйте встроенные средства блокировки телефона для усложнения доступа посторонних к вашим данным - пароль графический пароль, отпечаток пальца

Установите приложения Воздушная тревога, TacticMedAid и Первая помощь. Загрузите контент с них для оффлайн доступа

Не распространяйте информацию из неофициальных источников, даже от людей, которым вы доверяете

Получайте данные о местонахождении родных или передавайте свои с помощью приложению StarFind (для абонентов Киевстар)

Сохраните на смартфоне и в облаке копии документов (свои и родных) - паспорта, свидетельства о рождении, ИНН. Сохраняйте их в секретных папках и альбомах

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