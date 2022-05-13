Солнце и Луна по графику – календарь затмений 2022 года: когда, где и как смотреть, чтобы не испортить зрение

В этом году европейцы смогут полюбоваться солнечным затмением только в октябре, зато в мае будет лунное: его увидят Северной и Южной Америке, Африке и Западной Европе

Календарь затмений 2022 включает и солнечное, и лунное: наблюдая, старайтесь не испортить зрение / Фото: Коллаж: Сегодня, www.space.com

Следующее солнечное затмение, ожидается 25 октября: им смогут насладить европейцы, а также жители западной Азии и северо-восточной Африки. А первое частичное затмение Солнца уже произошло 30 апреля, им могли полюбоваться жители в Южной Америке, в Антарктиде (разве что пингвины), также это затмение хорошо было видно в районе Тихого и Атлантического океанов.

Первое частичное затмение Солнца уже произошло 30 апреля 2022 года / Фото: www.space.com

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В 2022 году полного солнечного затмения не будет, однако будут два полных лунных затмения, первое из которых произойдет 16 мая и будет видно в Северной и Южной Америке, Африке и Западной Европе. А в перерывах наблюдения за затмениями узнайте, как голос черной дыры ошеломил землян – NASA озвучило космические звуки из созвездия Персея.

Второе лунное затмение ожидается 8 ноября, его можно наблюдать в Северной и Южной Америке, Тихом океане и Восточной Азии. Чтобы безопасно наблюдать за солнцем или наблюдать затмение, вам понадобятся специальные защитные очки или очки для затмения.

Обычные солнцезащитные очки с защитой от ультрафиолета не подходят для наблюдения затмения Солнца / Фото: Unsplash

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Обычные солнцезащитные очки, даже с защитой от ультрафиолета, не защитят ваши глаза в достаточной степени. Если вы планируете документировать затмение с помощью фотооборудования, вы можете добавить специальные солнечные фильтры, чтобы оставшееся кольцо солнечного света не сказалось на вашем зрении.

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