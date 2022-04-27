Китайский производитель дронов ушел из Украины и России после обвинения в помощи армии РФ

Китайская компания приостановила работу в Украине и России / Фото: Wikipedia

Китайский производитель дронов DJI ушел с рынка России и Украины после обвинения в помощи российским военным в войне против Украины.

В компании выступили с заявлением, что их продукция не может использоваться в военных интересах.

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"DJI не приемлет любое использование наших дронов для причинения вреда, и мы временно приостанавливаем продажи в этих странах, чтобы гарантировать, что никто не использует наши дроны в бою", – сказали в компании.

Напомним, что после обвинения в сторону кампании ее продукцию перестали продавать в Германии и Нидерландах.

В чем обвиняли DJI

Китайский производитель ограничил возможности своей технологии Aeroscope для украинской армии, но в то же время предоставив эту возможность оккупантам.

DJI Aeroscope – это специальное оборудование, позволяющее отслеживать движение любого дрона DJI в радиусе до 50 км.

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Кроме того, технология Aeroscope позволяет увидеть точное положение оператора дрона, а также его личные данные, которые он использовал при регистрации в DJI. Таким образом, российские войска могут отслеживать украинских операторов, а наши нет, так как доступ к технологии закрыт.