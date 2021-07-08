Китайская соцсеть WeChat снова блокирует ЛГБТ-аккаунты

WeChat далеко не сразу отреагировала на протесты пользователей / Фото: Poder360

В то время, как Apple и Huawei задают тренды – китайские соцсети, не смотря на декриминализацию ЛГБТ-движения, продолжают удалять посты и аккаунты участников этого движения.

Естественно, это событие вызвало много протестов среди молодежи – ведь именно они являлись владельцами этих профилей.

"В последние годы наша цель – просто выжить, чтобы продолжать служить ЛГБТ-студентам и дарить им тепло. Мы больше не занимаемся радикальной пропагандой" – сказала менеджер одного из аккаунтов изданию CNN.

Подобные случаи – не редкость в китайской диджитал-сфере. Принятый в 1997 году закон о легализации ЛГБТ в определенной степени облегчил жизнь меньшинствам, но сознание людей не так просто изменить. Крупные IT-компании всё еще неохотно берут участников ЛГБТ на работу, считая, что это навредит имиджу и повлечет проблемы.

Такие ЛГБТ-прогулки всё чаще можно увидеть на улицах Китая, а вот в соц.сетях типа WeChat – дела хуже. / Фото: BBC

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Аналогичная ситуация и в других онлайн-пространствах. Многие местные соцсети крайне негативно относятся к созданию ЛГБТ-групп и почти сразу блокируют их или ограничивают количество постов в день. Некоторые форумы открыто заявляют, что любые проявления пропаганды секс-меньшинство в любой ветке форума повлечет за собой перманентный бан аккаунта как создателя ветки. так и всех ее участников.

Стоит отметить, что молодежь не публикует призывы к активным действиям. Они ограничиваются призывами к равенству и толерантности, выступают против радикализма и в поддержку социального развития. Однако ходят слухи, что китайские власти, де-факто, советуют руководству известных онлайн-ресурсов избегать популяризации меньшинств дабы не вызывать недовольства большинства жителей.

Госдепартамент США выразил обеспокоенность тем, что учетные записи удалили просто за то, что они выражали свою позицию. А вот некоторые пользователи китайских соцсетей поддержали блокировку.

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