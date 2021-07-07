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WhatsApp поменяет интерфейс, beta-версия понравилась тестировщикам

Александр Безуглый Александр Безуглый редактор проекта Техно
7 июля, 19:28
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Команда тестировщиков интерфейса в целом положительно отреагировала на нововведения
Новые иконки в WhatsApp скоро появятся на всех смартфонах
Новые иконки в WhatsApp скоро появятся на всех смартфонах / Фото: ixbt.com

WhatsApp активно работает над улучшением интерфейса – судя по всему, недавнее обновление Telegram заставило конкурентов ускорить релиз готового обновления.

После однократного развертывания View для всех бета-тестеров Android, WhatsApp теперь вносит небольшие изменения в интерфейс – сообщают специалисты WABetaInfo.

Теперь иконки в чатах будут меньше – это позволит пользователям проще воспринимать информацию т.к. по мнению UX-дизайнеров слишком большие иконки оттягивали на себя часть внимания и в результате собеседники могли упустить важные уведомления.

Пока что эти функции доступны только тем, кто зарегистрировался в качестве бета-тестировщика, но в скором времени компания выпустит обновление со стабильной версией, которое автоматически установится на телефоны пользователей.

Так будут выглядеть иконки пользователей после апдейта
Так будут выглядеть иконки пользователей после апдейта / Фото: WABetaInfo

При этом стоит отметить, что с недавних пор популярность WhatsApp как мессенджера снизилась. Виной тому – значительное расширение функционала "народного" Telegramm, который теперь способен заменить Zoom и создавать видеоконференции. При этом детище Павла Дурова потребляет немного меньше ресурсов смартфона, а скандал вокруг утечки данных из Facebook усилил отток пользователей из продуктов, принадлежащих компании.

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Александр Безуглый
Александр Безуглый редактор проекта Техно

Технологии, игры, IT - знаю о них довольно много и в каждой сфере успел поучаствовать непосредственно. Понимаю почему "Warcraft уже не тот", чем новый iOS лучше предыдущего и почему будущее - за искусственным интеллектом. Работаю в Segodnya.ua с июня 2021 года.

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