Запрет на производство нового iPhone и 10 миллиардов компенсации: У Apple проблемы в Китае

Китайцы судятся с Apple из-за Siri / Фото: Reuters

Компания ZhiZhen Network Technology 3 сентября выступила с просьбой о предварительном судебном запрете на производство, продажу и экспорт всех продуктов, нарушающих авторские права. Напомним, iPhone 13 будет представлен 14 сентября.

"Apple должна немедленно прекратить нарушение, удалить и прекратить продажу сопутствующих товаров", – сказал генеральный директор ZhiZhen Юань Хуэй.

Apple не делала нового заявления по этому поводу. Вместо этого сегодня американский гигант отослал своих китайских конкурентов к заявлению, сделанному в 2020 году.

"Siri не содержит функций, включенных в их патент, которые относятся к играм и обмену мгновенными сообщениями. Независимые оценщики, сертифицированные Верховным народным судом, также пришли к выводу, что Apple не нарушает технологию Xiao-i Robot", – говорится в заявлении.

Помимо судебного запрета, ZhiZhen требует в качестве компенсации 10 миллиардов юаней – около 1,5 миллиарда долларов, сообщает appleinsider.com.

Скандал Apple VS ZhiZhen Network Technology:

Китайская компания уверяет, что первой разработала систему голосового помощника.

ZhiZhen Network Technology подала заявку на патент Китая на свое программное обеспечение Xiao i Robot в 2004 году, а спустя два года получила его.

Как и Siri, Xiao i Robot поддерживает голосовое взаимодействие с возможностью отвечать на вопросы и вести простые беседы.

Компания подала иск в 2013 году, после того как Apple выпустила Siri в Китае. Apple пыталась аннулировать патент в 2014 году, но не смогла. Затем Apple подала встречный иск против Китая и ZhiZhen, но, пока решения по этому делу не приняли.

Первое упоминание Apple о распознавании речи и голосовом помощнике было в видеоролике о концепции Knowledge Navigator еще в 1987 году. Основные технологии Siri были созданы Международным центром искусственного интеллекта в 2003 году – до подачи заявки на патент.