Заборона на виробництво нового iPhone і 10 мільярдів компенсації: У Apple проблеми в Китаї

Китайці судяться з Apple через Siri / Фото: Reuters

Компанія ZhiZhen Network Technology 3 вересня виступила з проханням про попередню судову заборону на виробництво, продажу та експорту всіх продуктів, що порушують авторські права. Нагадаємо, iPhone 13 буде представлений 14 вересня.

"Apple повинна негайно припинити порушення, видалити і припинити продаж супутніх товарів", – сказав генеральний директор ZhiZhen Юань Хуей.

Apple не робила нової заяви з цього приводу. Натомість сьогодні американський гігант відіслав своїх китайських конкурентів до заяви, зробленої в 2020 році.

"Siri не містить функцій, включених в їх патент, які відносяться до ігор і обміну миттєвими повідомленнями. Незалежні оцінювачі, сертифіковані Верховним народним судом, також прийшли до висновку, що Apple не порушує технологію Xiao-i Robot", – йдеться в заяві.

Крім судової заборони, ZhiZhen вимагає в якості компенсації 10 мільярдів юанів – близько 1,5 мільярда доларів, повідомляє appleinsider.com.

Скандал Apple VS ZhiZhen Network Technology:

Китайська компанія запевняє, що першою розробила систему голосового помічника.

ZhiZhen Network Technology подала заявку на патент Китаю на своє програмне забезпечення Xiao i Robot в 2004 році, а через два роки отримала його.

Як і Siri, Xiao i Robot підтримує голосову взаємодію з можливістю відповідати на питання і вести прості бесіди.

Компанія подала позов в 2013 році, після того як Apple випустила Siri в Китаї. Apple намагалася анулювати патент в 2014 році, але не змогла. Потім Apple подала зустрічний позов проти Китаю і ZhiZhen, але, поки рішення по цій справі не прийняли.

Перша згадка Apple про розпізнавання мови і голосовому помічнику було у відеоролику про концепцію Knowledge Navigator ще в 1987 році. Основні технології Siri були створені Міжнародним центром штучного інтелекту в 2003 році – до подачі заявки на патент.