Китай отправил в космос "золотую ракету" с экспериментальным спутником

Китай вывел на орбиту спутник для проведения экспериментов / Фото: spacechina

Запуск состоялся 17 января в 4:35 по Киеву из центра запусков космодрома Тайюань, спутник доставила в космос ракета-носитель Чанчжэн-2D.

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"Шиянь-13" предназначен для наблюдения за космическим пространством и проведения испытаний ряда технологий, пишет Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация, или CASC.

Специалисты отмечают, что двухступенчатая ракета-носитель, также известная как "золотая ракета", была разработана специально для выведения спутников на орбиту.

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Она способна донести до 1300 кг полезной нагрузки на высоту около 645 км. Ее запуск стал 406 в миссии ракет-носителей "Великий поход".

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Старт проходил в сложных условиях: самая минимальная температура в районе стартовой площадки была ниже минус 37 по Цельсию.

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В этом году корпорация планирует организовать более 40 космических запусков. Чанчжэн-2D предположительно взлетит более 15 раз.

Напомним, ранее мы писали о том, что Китай пожаловался ООН на угрозу от спутников Starlink, которых в космосе уже около 2 тысяч, и станциям приходится от них уклоняться.