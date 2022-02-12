Китай установил рекорд скорости передачи данных: терабайт за секунду

Китайцы разогнали 6G интернет до рекордной скорости / Фото: REUTERS

Исследователи отправили 1 терабайт данных на расстояние более 1 км всего за 1 секунду, используя вихревые миллиметровые волны – чрезвычайно высокочастотные радиоволны с быстро меняющимся вращением.

Об этом сообщает South China Morning Post.

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Группа ученых заявила, что экспериментальная линия беспроводной связи, установленная на территории зимних Олимпийских игр в Пекине, может одновременно транслировать более 10 000 прямых видеопотоков высокой четкости.

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Основным препятствием для всего этого процесса является то, что размер вращающихся волн увеличивается с расстоянием, что затрудняет высокоскоростную передачу данных.

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Отметим, что в Украине пока еще не запустили даже 5G, а недавно Международные авиакомпании отказывались летать в США из-за вышек 5G.