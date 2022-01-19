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Международные авиакомпании отказываются летать в США: что происходит

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор Спорт Сегодня
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19 января, 23:32
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Крупные авиакомпании объявили об отмене некоторых рейсов в США из-за развертывания на этой неделе вышек 5G. Они опасаются, что это может помешать работе электронике в самолетах
Полеты Boeing 777 отменили из-за вышек 5G
Полеты Boeing 777 отменили из-за вышек 5G / Фото: REUTERS

Ранее операторы авиакомпаний в США предупредили, что развертывание 5G может привести к катастрофическим нарушениям их расписания полетов.

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По данным Федерального управления гражданской авиации, обеспокоенность вызывает то, что сигналы 5G C-диапазона могут мешать работе радиолокационных высотомеров, используемых в некоторых самолетах.

5G может повлиять на электронику самолетов. Фото: Reuters

Наибольшая угроза нависла над Boeing 777. Поэтому производитель объявил об ограничениях на полеты для всех авиакомпаний, эксплуатирующих самолеты Boeing 777, сообщает theverge.com.

В среду ANA и Japan Airlines, руководствуясь подтверждением от Федерального управления гражданской авиации о том, что проблем с эксплуатацией Boeing 777 больше нет, объявили о возобновлении полетов. А Emirates и Air India свое решение не поменяли.

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Также отменить некоторые рейсы пришлось авиакомпаниям помельче.

Ранее мы писали о том, что скорость 5G в мире значительно упала за год, а также упомянули, в каких городах мира остался самый быстрый интернет.

Александр Трикиша
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