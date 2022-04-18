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Карты Google перестали скрывать российские военные объекты: что удалось рассмотреть

Александр Трикиша
18 апреля, 15:24
Теперь секретные объекты России можно рассмотреть на детальных спутниковых снимках

Google открыл доступ к военным объектам РФ на своих картах / Фото: Коллаж: Сегодня

В связи с военной агрессией против Украины Google снял ограничение для показа российских военных объектов на своих картах.

Теперь все секретное локации России можно рассмотреть в максимально допустимом разрешении. До этого спутниковые фото таких регионов предоставлялись лишь в плохом качестве, чтобы было трудно рассмотреть детали, пишет defence-ua.com.

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Благодаря этому уже удалось рассмотреть следующие объекты:

  • Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов", находящийся на ремонте

  • База хранения ядерных боеприпасов вблизи Мурманска

  • Полигон Ненокса, где взорвалась секретная ракета "Буревестник" с ядерной силовой установкой

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  • Расположение новейшего российского истребителя Су-57 на летно-испытательном центре минобороны РФ

  • Пусковая позиция межконтинентальной баллистической ракеты

База подводных лодок на Камчатке

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  • Военная база подвижных комплексов МБР "Тополь"

  • Авиабаза под Курском

  • База "Искандеров"

  • Тяжелый атомный ракетный крейсер ВМФ РФ "Петр Большой"

  • 1295-я Центральная база хранения бронетехники армии РФ

  • Командный пункт, скорее всего, ракетной армии войск стратегического назначения РФ

Ранее мы писали, что компания, работающая на разведку США, запустит новые спутники для слежки за Украиной. С помощью спутниковых снимков отслеживают перемещение российской армии и оценивают ущерб от войны.