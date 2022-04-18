Карти Google перестали приховувати російські військові об'єкти: що вдалося розглянути

Google відкрив доступ до військових об'єктів РФ на своїх мапах / Фото: Колаж: Сьогодні

У зв'язку з військовою агресією проти України Google зняв обмеження на показ російських військових об'єктів на своїх картах.

Тепер всі секретні локації Росії можна розглянути в максимально допустимій роздільній здатності. До цього супутникові фото таких регіонів надавалися лише у поганій якості, щоб було важко розглянути деталі, пише defence-ua.com.

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Завдяки цьому вже вдалося розглянути такі об'єкти:

Єдиний російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов", що перебуває на ремонті

База зберігання ядерних боєприпасів поблизу Мурманська

Полігон Ненокса, де вибухнула секретна ракета "Буревісник" із ядерною силовою установкою

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Розташування нового російського винищувача Су-57 на льотно-випробувальному центрі міноборони РФ

Пускова позиція міжконтинентальної балістичної ракети

База підводних човнів на Камчатці

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Військова база рухомих комплексів МБР "Тополя"

Авіабаза під Курськом

База "Іскандерів"

Тяжкий атомний ракетний крейсер ВМФ РФ "Петро Великий"

1295 Центральна база зберігання бронетехніки армії РФ

Командний пункт, швидше за все, ракетної армії військ стратегічного призначення РФ

Раніше ми писали, що компанія, що працює на розвідку США, запустить нові супутники для стеження за Україною. За допомогою супутникових знімків відстежують переміщення російської армії та оцінюють збитки від війни.