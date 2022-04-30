Канада будет наказывать за преступления, совершенные на Луне

За преступления на Луне придется расплачиваться на Земле / Фото: NASA, Коллаж: Сегодня

Более 50 лет назад астронавты миссий "Аполлон" оставили на поверхности Луны 96 мешков с различными отходами. Тогда им не грозил штраф, так как спутник Земли не попадал под юрисдикцию ни одной из страны.

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Но теперь ситуация изменилась. Канада внесла поправки в свой Уголовный кодекс, чтобы преследовать в судебном порядке преступления, совершенные канадскими астронавтами во время миссий на Луну или на поверхности спутника.

За преступления на Луне будут наказывать / Фото: Unsplash

Иностранные астронавты, которые угрожают жизни или безопасности канадских астронавтов, также могут быть наказаны в соответствии с канадским законодательством, пишет aroged.com.

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В Уголовный кодекс страны уже внесены поправки о привлечении к ответственности астронавтов в случае преступлений на борту МКС, но текущие изменения связаны с готовящейся программой NASA Artemis, в рамках которой будет запущена первая группа людей на Луну с 1970-х годов. Хотя недавно NASA провалило испытание мегаракеты для покорения Луны.

Кстати, некоторое время назад, когда к Луне мчалась неуправляемая ракета, предполагаемо Илона Маска, юристы задались вопросом, кто будет отвечать за ущерб спутнику. Тогда они пришли к выводу, что ответственность может наступить лишь в одном случае.