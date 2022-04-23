Как безопасно использовать смартфон в оккупации: 9 советов

Как безопасно использовать смартфон на оккупированных территориях / Фото: Коллаж: Сегодня
В условиях войны в Украине смартфон стал не только основным средством для связи, но и настоящим оружием – сообщить местоположение врага или атаковать российские сайты.
Но в то же время нужно быть осторожным, ведь на оккупированных территориях российские военные могут проверить ваш смартфон.
Поэтому Государственная служба специальной связи и защиты информации подготовила 9 советов тем, кто оказался на временно оккупированных территориях.
Как использовать смартфон в оккупации:
- Найдите старый рабочий телефон, который вы можете отдать по требованию оккупантов. Сохраните телефон, которым вы планируете пользоваться, в сухое теплое место.
- Заряжайте телефон при каждой возможности. Держите заряженными пауэрбанки. Включите режим жесткой экономии энергии или просто режим энергосбережения. Воспользуйтесь инструкцией по экономии заряда смартфона.
- Загрузите файлы и страницы, требуемые для выживания, в память смартфона. Удалите из памяти смартфона весь контент, который сможет навредить вам при задержании оккупантами: фото, видео, переписка, загруженные файлы.
- Враг отслеживает действия в сети операторов мобильной связи посредством технических средств разведки. Свои сообщения о передвижении русских войск или зверствах сразу удаляйте с телефона. При опасности удаляйте сразу чат, а не отдельные сообщения. Используйте секретные чаты и отправляйте сообщения, которые исчезают за определенное время.
- Используйте встроенные средства блокировки телефона для усложнения доступа посторонних к вашим данным (пароль графический пароль, отпечаток пальца).
- Установите приложение Воздушная тревога (Android, iOS). Установите приложения TacticMedAid (Android, iOS) и Первая помощь (Android, iOS). Загрузите контент с них для оффлайн доступа.
- Не распространяйте информацию из неофициальных источников, даже от людей, которым вы доверяете.
- Для абонентов Киевстар: получайте данные о местонахождении родных или передавайте свои с помощью приложению StarFind. У него тоже есть веб-версия.
- Сохраните на смартфоне и облаке копии документов (свои и родных): паспорта, свидетельства о рождении, ИНН. Сохраняйте их в секретных папках и альбомах смартфона.