Как безопасно использовать смартфон в оккупации: 9 советов

Как безопасно использовать смартфон на оккупированных территориях / Фото: Коллаж: Сегодня

В условиях войны в Украине смартфон стал не только основным средством для связи, но и настоящим оружием – сообщить местоположение врага или атаковать российские сайты.

Но в то же время нужно быть осторожным, ведь на оккупированных территориях российские военные могут проверить ваш смартфон.

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Поэтому Государственная служба специальной связи и защиты информации подготовила 9 советов тем, кто оказался на временно оккупированных территориях.

Как использовать смартфон в оккупации: