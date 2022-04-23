Iphone теперь вне закона: в Европе приняли единый разъем для смартфонов

В Европе будет один вид зарядного устройства / Фото: google.com

Члены Европарламента поддержали стандартное зарядное устройство для портативных электронных устройств.

Мобильные телефоны, планшеты, цифровые камеры, наушники и гарнитуры, портативные игровые приставки и портативные колонки, заряжаемые через проводной кабель, должны быть оснащены портом USB Type-C, независимо от производителя.

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Новые правила гарантируют, что потребителям больше не потребуется новое зарядное устройство и кабель каждый раз, когда они покупают новое устройство, и они смогут использовать одно зарядное устройство для всех своих электронных гаджетов.

Исключения будут применяться только к устройствам, которые слишком малы для того, чтобы иметь порт USB Type-C, таким как смарт-часы, трекеры здоровья и некоторое спортивное оборудование, сообщается на europarl.europa.eu.

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По мнению чиновников, это позволит снизить количество электронных отходов и сделает использование различных мобильных телефонов, планшетов и цифровых камер более удобным.

Больше всего это нововведение затронет технику Apple, где в качестве разъема для зарядки используется порт Lightning. Компания была против принятия закона ведь он лишает ее немалых доходов.

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Однако после принятия закона Apple не сможет продавать свою технику в Европе. Поэтому, если они не хотят потерять европейский рынок, придется изменить конструкцию гаджетов. Тем более, что этого хотят сами пользователи.

Ранее мы писали, что студент заменил порт Lightning в iPhone на разъем USB-C, а затем продал его за 86 тысяч долларов.