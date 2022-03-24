Instagram вернул хронологическую ленту: как ее установить

В России ограничили работу Instagram / Фото: REUTERS

В 2015 году без всякой причины Instagram объявил, что избавляется от хронологической ленты в пользу алгоритмической сортировки.

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Идея заключалась в том, чтобы якобы сортировать контент на основе того, что наиболее интересно пользователям. Но почти никто не был доволен этим, и на протяжении шести лет пользователи не уставали об этом напоминать администрации соцсети.

И наконец в декабре прошлого года компания объявила, что возвращает хронологическую ленту в качестве альтернативы просмотру по умолчанию.

Как это работает

Instagram представляет два новых способа организации вашей ленты: "Подписки" и "Избранное".

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В первом случае вы можете видеть сообщения от людей, на которых вы подписаны в хронологическом порядке, то есть самые свежие сообщения вверху.

Избранное – это в основном то же самое, за исключением того, что оно отфильтровано до учетных записей, которые вы считаете наиболее важными.

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Как настроить

Откройте приложение, а затем нажмите на логотип Instagram в левом верхнем углу. Затем вы увидите раскрывающееся меню с вариантами отображения ленты.

Учтите, что нет возможности сделать хронологический порядок по умолчанию при входе в приложение, поэтому эти манипуляции вам нужно проделывать при каждом входе. Возможно, в будущем Instagram исправит этот недочет.

Если вы выберете просмотр избранного, вам будет предложено указать ваши любимые учетные записи. Либо зайдите в свой профиль, щелкните меню настроек в правом верхнем углу и укажите "Избранное" из списка.

Добавим, что функция работает еще не во всех регионах, но вскоре будет доступна и в Украине.