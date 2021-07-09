Instagram тестирует ограничитель оскорбительных комментариев – функцию Limits

Это дополнение появилось после жалоб пользователей на оскорбления и преследования

Новая функция "Limits" уже появилась в приложении Instagram / Фото: BBC

Instagram продолжает борьбу с абьюзом и харасментом в комментариях. Теперь разработчики тестируют функцию, которая позволит на время отключить оскорбительные высказывания других людей. А с другой стороны планеты – WeChat блокирует ЛГБТ-аккаунты.

Так же эта опция позволит отключить звук и блокировать комментарии частных аккаунтов. Первые скриншоты уже опубликовал в своем Twitter консультант по соцсетям Мэтт Наварра:

Это решение было принято после многочисленных жалоб пользователей на высокий уровень агрессии и нетерпимость к чужому мнению. Руководство довольно быстро отреагировало на просьбы и заявило о скором внедрении нового дополнения "Limits." Эта разработка принадлежит компании Facebook, которая сейчас владеет платформой Instagram, так что интеграция не займет много времени.

Сперва опция была доступна только для внутреннего тестирования, но в релизной версии при выборе этой системы ограничений вам сразу предоставят список потенциально агрессивных групп, которым можно ограничить комментарии в вашем профиле.

Первым, кто заметил новую функцию, был пользователь Ахмед Ганем, обнаруживший ее в параметрах Настройки – Конфиденциальность – Ограничения. Так же он рассказал, что можно задавать определенное время ограничения – день недели или неделя месяца.

Принцип работы аналогичен функции, выпущенной в 2019 году. Но она была создана, чтобы предотвратить преследования со стороны отдельных пользователей, в то время как нынешняя – исключает целые группы.

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